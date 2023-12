Black Clover: è ora che l'anime faccia il suo ritorno?

Per gli appassionati di Black Clover sono stati anni difficili. Nel 2021 veniva sospesa la serie animata, ma le cose sono peggiorate nell'estate del 2023, quando anche il manga ha dovuto affrontare un lungo stop a causa delle condizioni precarie di salute dell'autore Yuki Tabata.

Nonostante questi impedimenti, Black Clover non ha mai perso il suo smalto e ha sempre potuto contare su un fandom attaccato alla serie. Le sorti dell'opera sono state risollevate dall'arrivo di Black Clover su Netflix con il film La Spada dell'Imperatore Magico e poi solamente da pochissime con il ritorno del manga sulle pagine della rivista Jump GIGA. Ma ora che Yuki Tabata si è rimesso al lavoro sull'opera e che il capitolo 369 di Black Clover è stato finalmente pubblicato, non è ora che riprenda anche l'anime?

Con 170 episodi trasmessi, Black Clover è uno degli anime più popolari di questi ultimi anni. La serie ha ricevuto numerosi elogi grazie alle sequenze d'animazione adrenaliniche e avvincenti. Tuttavia, lo stop si protrae da davvero troppo tempo. L'esplosivo ritorno del manga spingerà Studio Pierrot a riavvicinarsi all'anime di Black Clover?

La risposta almeno per il momento pare essere negativa. Lo studio d'animazione non ha mai fatto cenni ufficiali sul ritorno della serie e i leak sul ritorno dell'anime di Black Clover ipotizzano date molto lontane. Che Studio Pierrot possa rimettersi al lavoro su Black Clover nel breve periodo è oggettivamente impossibile. Lo studio è impegnato con diversi progetti, tra i quali l'imminente Kingdom 5 e poi Bleach: Thousand-Year Blood War. Ricordiamo anche che Studio Pierrot ha in produzione anche le nuove puntate di Naruto, che sarebbero dovuto uscire ormai mesi fa ma di cui si sono perse le tracce. Dunque, nonostante tutte le ragioni valide per reclamarne il ritorno, almeno per questo 2024 è impossibile che Black Clover torni sul piccolo schermo.