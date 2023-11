Black Clover, l'anime sta per tornare? Secondo un leak non manca molto

I fan di Black Clover vivono un periodo buio da ormai diverso tempo, ma pare che la situazione si stia finalmente per smuovere. È notizia delle ultime ore che il manga di Black Clover tornerà con l'uscita del capitolo 369, ma non solo. Anche l'anime di Studio Pierrot, stando agli ultimi aggiornamenti trapelati in rete, sta per tornare.

Nel marzo 2021 la produzione della serie animata di Black Clover veniva sospesa poiché era quasi stato adattato tutto il materiale originale da cui attingere. Da quel momento Black Clover ha esordito al cinema con Sword of the Wizard King, ma poi più nulla. Come procede la situazione?

Studio Pierrot è lo studio d'animazione che si occupa di Naruto/Boruto, Bleach: Thousand-Year Blood War, Kingdom e altre serie famose. L'agenda dello studio parrebbe essere piena, ma ci sono novità che faranno esplodere di gioia i fan della serie shonen di Yuki Tabata.

Un leak improvviso dona speranza. Secondo "fonti attendibili", l'anime di Black Clover tornerà presto. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma stando ai rumor sul web pare che la serie possa fare il suo ritorno già nei primi mesi del 2024.

La situazione del manga di Black Clover è precaria, con l'autore che sta affrontando dei problemi di salute che hanno inficiato la serializzazione, ma ormai c'è del materiale da cui Pierrot potrebbe attingere. Ciò potrebbe risultare ancor più veritiero se l'anime di Black Clover dovesse passare a una formula stagionale in stile Demon Slayer, e non più settimanale come ad esempio è ONE PIECE. L'anime di Black Clover tornerà con quella che viene considerata la quinta stagione dell'anime, ossia il finale dello scontro con la Triade del Regno di Spade.