Black Clover: l'Anti Magia di Asta esplode in una costosa statua da collezione

Il passaggio di un’opera popolare come Black Clover da una serializzazione a cadenza settimanale ad una trimestrale ha sorpreso i lettori, ma nonostante questo cambiamento la serie continua a registrare buoni risultati, anche nel settore collezionistico con nuove figure e prodotti, come l’ultima, prestigiosa, statua presentata da Prime 1 Studio.

“I nostri talentuosi artigiani hanno provato felicità nel realizzare questa riproposizione di 50 centimetri di Black Asta, una forma che il protagonista raggiunge diventando sempre più potente nel corso della serie”, con queste parole il team di Prime 1 ha voluto presentare al pubblico la splendida statua di cui trovate delle immagini promozionali in fondo alla pagina.

Avvicinandosi al suo massimo potenziale e spingendo le proprie capacità anti-magia oltre ogni limite, Asta ha raggiunto questa forma con la quale riesce persino a volare, come sottolinea anche la presenza dell’ala nera nella figure, resa con ottimi dettagli ed effetti. Come sottolinea lo studio nella seconda parte della descrizione, gli artisti hanno cercato di rendere la posa di Asta più dinamica possibile per restituire la spettacolarità vista nell’anime, data anche dal flusso di anti-magia che circonda il protagonista.

La resa complessiva del prodotto è incredibile, con un’ottima attenzione a restituire il design di Asta in ogni minimo dettaglio, ma, soprattutto, nella resa delle texture dei materiali, dalla spada, al terreno fino al fumo che fa da base a tutta la statua. In arrivo nel corso del 2025, la statua è già prenotabile al prezzo di 600 dollari americani, circa 550 euro al cambio attuale. Inoltre, per chi sceglierà la versione esclusiva riceverà anche delle parti intercambiabili. Inoltre, per chi sceglierà la versione esclusiva, venduta al prezzo di 850 euro, e che potete vedere nel post in fondo alla pagina, riceverà anche delle parti intercambiabili, come il volto di Asta con altre espressioni.

Prima di salutarci, ecco tutti gli extra presenti in Black Clover 36, con tanto di messaggio da parte di Yuki Tabata, e vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 370 del manga. Fateci sapere cosa ne pensate della statua di Asta targata Prime 1 Studio lasciando un commento qui sotto.