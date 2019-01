Black Clover: le anticipazioni del capitolo 190 del manga

Black Clover si sta rapidamente avvicinando verso quella che sembra la fine dell'arco narrativo in corso, ma ci sono ancora diverse battaglie da affrontare prima di averla vinta. Potete trovare i primi spoiler dopo il salto, pertanto astenetevi se non volete anticipazioni.

Le anticipazioni del capitolo 190 di Black Clover ci mostrano un nuovo scenario della storia, con il capitano dei Purple Orca protagonista della prima pagina, e che sembra dirigersi verso il castello reale. Lo scenario però torna subito sui membri del Toro Nero, intenti a rifocillarsi dopo gli ultimi, pesanti e svilenti scontri. Durante le interazioni dei vari personaggi, arrivano però due nuovi elfi che provano ad attaccare il gruppo. Questi vengono subito fermati inizialmente da Luck e, subito dopo, dall'attesissimo ritorno di Meleoleona e Fuegoleon Vermillion, la coppia di fratelli possessori della magia del fuoco.

Dalla cima del castello, invece, la famiglia Silva assiste alla scena, subendo poi un attacco da un ulteriore gruppo di elfi. Dopo aver incoraggiato la tanto ostracizzata Noelle, la famiglia si fa da parte e lascia l'assalto al Toro Nero, ora raggruppato e pronto per un'ulteriore incursione nel castello. Eppure, in tutto il fracasso, l'ultima vignetta del capitolo ci lascia osservare un silenzioso Nero, sulla cima della testa di Asta. Che il pennuto di Black Clover abbia qualcosa in mente?