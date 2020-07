Black Clover: arriva il primo bambino chiamato Asta da una coppia di fan dell'anime

Ci sono diversi modi per misurare la popolarità di un anime o di un manga. Indubbiamente molto dipende dallo share e dalle vendite dei prodotti principali, poi dalla produzione di un certo merchandising fino alla quantità di fan art e cosplay realizzati. Ma per Black Clover arriva un nuovo passaggio.

Roxy e Victor sono una coppia amante degli anime che ha da poco dato alla luce un primogenito. Come ogni coppia di genitori, deve decidere quale nome dare al figlio ma per loro sembra essere stato abbastanza semplice dato che hanno deciso di chiamarlo Asta, come il protagonista di Black Clover. Il duo è stato intervistato da Crunchyroll e ha dato questa motivazione.

"Il nome ha iniziato ad essere azzeccato quando Asta era ancora in grembo ed era irrequieto. Si comportava come se fosse in un'asciugatrice. Si girava di qua e di là per un'ora e mezza, riposandosi e poi tornando a muoversi un'ora dopo. Anche l'ostetrica, l'infermiera e i dottori hanno pensato che fosse davvero attivo dalle prime fasi fino alla nascita. Ci hanno detto che sarebbe stato un bambino forte e sano. Quindi Asta aveva senso."

La coppia aveva vagliato anche Natsu, Sora, Roxas e Yuki come nomi, ma si sono poi soffermati su Black Clover. Il prossimo figlio sarà probabilmente chiamato Yuno, come il rivale di Asta, dato che questo nome è unisex. Intanto Black Clover è tra gli anime più seguiti di Crunchyroll, sul quale è da poco ripreso dopo lo stop per il Coronavirus.