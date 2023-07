Black Clover: arriva il ricongiungimento che tutti aspettavano!

Black Clover nelle ultime settimane si è dato molto da fare con il suo arco finale e tutti aspettano di sapere quale sia la prossima mossa di Asta, l'unico in grado al momento di poter competere contro il malvagio Lucius, intento a distruggere tutta l'umanità.

Perché Asta è nato senza poteri in Black Clover? Noi ce lo siamo chiesti e vi diamo proprio la risposta in questo articolo.



Il creatore Yuki Tabata dopo un lungo periodo di assenza, ha appena riportato Asta sul campo di battaglia. Al suo ritorno c'è un ricongiungimento estremamente importante, molto atteso dai lettori.

Il capitolo 386 ha sorpreso i fan con l'incontro fatale fra Sukehiro Yami e sua sorella. Non sappiamo come il capitano del Toro Nero reagirà a questa riunione di famiglia, tuttavia sarà estremamente importante per il continuo dell'opera.

Ichika è stata incaricata di accompagnare Asta dal Regno di Sol Levante al Regno di Clover. Sebbene la donna avrebbe preferito restare per combattere con la propria squadra, non ha avuto altra scelta che avventurarsi con il nostro protagonista

Con l'ordine di vedere suo fratello e di tornare a casa viva, Ichika è stata inviata nel Regno di Clover e presto si ricongiungerà con Yami, scusandosi per aver erroneamente voltato le spalle al fratello maggiore.

Questo sarà certamente un momento strappalacrime ed emozionante per l'atto finale di Black Clover, manga che potete leggere attraverso Manga Plus che arriverà presto anche in Italia.