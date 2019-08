Black Clover: arriva una sorpresa dietro l'altra nell'ultimo capitolo

Gli ultimi capitoli di Black Clover sono stati particolarmente frenetici e ricchi di scene d'azione a causa dello scontro finale che si è tenuto nella fortezza degli elfi. Sembra che i protagonisti siano finalmente riusciti a fuggire dal pericolo creato dal demone millenario, ma una nuova minaccia potrebbe già incombere sul regno e su Asta.

Innanzitutto, si parte da un gradito ritorno per tanti: l'imperatore magico Julius Nova Chrono è vivo. Come ha spiegato egli stesso nel nuovo capitolo di Black Clover, è riuscito a trovare alcuni anni prima un oggetto magico che gli ha consentito di sfruttare la sua magia del tempo e farlo tornare in vita dopo lo scontro con Licht, anche se in una forma molto giovane e con ben poco mana.

La spiegazione che però si appresta a fare lascia tutti sconfortati e allibiti. Infatti, secondo l'imperatore, il regno di Clover non ha ancora scacciato tutte le possibilità di essere distrutto. Mentre la capitale è in rovina in seguito all'ultimo assalto, ci sono alcune minacce all'orizzonte che potrebbero far accadere due cose: la caduta del regno dei protagonisti e la morte di Asta.

Sembra quindi che la vera natura del protagonista abbia qualcosa a che fare con il prossimo arco narrativo. Che sia il momento di scoprire cos'è davvero quel demone di cui Asta sfrutta il potere? Black Clover tornerà su Weekly Shonen Jump tra due settimane, sul #38 della rivista, a causa della festività dell'Obon.