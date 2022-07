Black Clover, arriva l'ufficialità: ecco quando uscirà il capitolo 332

Al termine della lunga, sconvolgente Saga del Raid nel Regno di Spade, dove Asta e compagni hanno combattuto i demoni della Triade Oscura, Shueisha e Yuki Tabata avevano concordato una pausa per riorganizzare al meglio le idee in vista dell’arco narrativo finale. Finalmente, è arrivata l’ufficialità per l’imminente ritorno di Black Clover.

La data spoilerata da Viz Media ha trovato conferma ufficiale, la serializzazione di Black Clover sta per riprendere. Dopo ben tre mesi di pausa, il capitolo 332 della serie manga di Yuki Tabata, debutterà ufficialmente dal 1° agosto 2022 sulle pagine del prossimo numero di Weekly Shonen Jump e sulla piattaforma digitale dell’editore, MANGA Plus, sulla cui relativa pagina è però ancora presente la dicitura "in pausa".

La curiosità verso questo capitolo, che ricordiamo introdurrà la saga finale del manga, è tanta, e i fan non vedono l’ora di poterlo leggere. I primi leak di Black Clover 332, apparsi su Weekly Shonen Jump, hanno anticipato che assisteremo a un time skip di un anno.

Questo salto temporale, andrà quasi sicuramente a modificare il design dei protagonisti, con Asta, Yuno e Noelle ormai maggiorenni, e a potenziare le loro abilità. Resta da capire se durante questo time skip, i Cavalieri Magici avranno scoperto la verità, oppure se questa è ancora un mistero. In tal caso, nelle prossime pagine, l’Imperatore Magico potrebbe riunire a sé i comandanti e svelare loro il terribile segreto che lo circonda.