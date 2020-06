Black Clover: arrivano altre conferme sulla ripresa dell'anime

Ottime notizie per tutti i fan della serie di Yuki Tabata: arrivano altre conferme sulla data della ripartenza di Black Clover, fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha messo in pausa i lavori degli studi di animazione giapponesi.

A condividere per primo la notizia è stato l'account di Twitter @DBHypeX, con un messaggio che trovate in calce alla notizia. Ecco cosa ha condiviso con i numerosi fan delle avventure di Asta e dei suoi amici: "L'anime di Black Clover riprenderà con le trasmissioni il 7 luglio, mandando in onda la puntata numero 133. Confermato ufficialmente da Shonen Jump". A riprova delle sue parole ha infatti allegato al tweet un'immagine della celebre rivista, che conferma la data già condivisa da diversi insider.

Riprenderanno quindi le puntate inedite ambientate durate il time skip di sei mesi, nei quali il protagonista dell'opera sarà costretto ad un duro allenamento per riuscire a sconfiggere i suoi avversari: i maghi del Regno delle Spade. Come dicevamo si tratta di una parte che non è presente nelle pagine del manga, per questo i numerosi appassionati sono ansiosi di vedere i prossimi episodi.

