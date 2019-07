Black Clover: arrivano nuovi corti e una nuova theme song per l'anime

L'anime di Black Clover sta entrando in una nuova fase narrativa che vede in primo piano gli avversari comandati da Licht e il nuovo corpo di soldati del regno di Clover, i Royal Knights. Asta e Juno sono stati scelti in questo gruppo e già l'episodio 88 ha posto le basi per una storia ricca d'azione.

Da luglio, l'anime di Black Clover entrerà a pieno regime in questo nuovo arco. Infatti, sul numero 31 di Weekly Shonen Jump è stato rivelato che ci saranno nuove canzoni inserite nei prossimi episodi. Il quartetto GIRLFRIEND si occuperà della nuova sigla di apertura "sky & blue", mentre m-flo si occuperà dell'ending "contro gli dei". La nuova sigla di chiusura debutterà nell'episodio 90 del 2 luglio, mentre per la canzone dei GIRLFRIEND sarà necessario aspettare fino al 6 agosto con l'episodio 95.

Inoltre, la rivista ha rivelato altre novità riguardanti Black Clover. Infatti, il franchise sta per ottenere una serie di cortometraggi animati intitolati "Mgyutto! Black Clover". I corti vedranno come protagonisti i personaggi disegnati in stile super deformed e saranno trasmessi su dTV in Giappone, ogni lunedì. Il primo episodio arriverà quest'oggi primo luglio alle ore 10:00. Gakuto Kajiwara e Nobunaga Shimazaki interpreteranno la theme song "Possible" sotto il nome "Clover x Clover".

Intanto, l'episodio 90 di Black Clover pubblicato lo scorso martedì ha rivelato un assalto alla casa del Toro Nero, in cui sono rimasti Gauche, Gordon, Gray e uno strano nuovo personaggio.