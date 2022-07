Black Clover, arrivano i primi leak del capitolo 332: ecco il titolo della saga finale

Dopo una lunga pausa di tre mesi, finalmente Black Clover sta per tornare con l'uscita del capitolo 332. In attesa che Yuki Tabata rilasci il nuovo capitolo della sua opera, in rete cominciano a circolare i primi leak sull'arco narrativo conclusivo. Ecco un'anteprima su quel che accadrà!

Black Clover riprenderà il 31 luglio con la pubblicazione del capitolo 332 sul numero 35 dell'anno di Weekly Shonen Jump. Il 34esimo volume della rivista di Shueisha, anticipa ai lettori alcune, preziose informazioni. Nel frattempo, ecco dov'eravamo rimasti con Black Clover.

Se per i lettori sono passati tre mesi, per Asta e gli altri protagonisti sarà passato un anno. Tra i capitoli 331 e 332, pare infatti che ci sarà un time skip che ci porterà avanti di 365 giorni. Dunque, nelle pagine di prossima uscita, troveremo un Asta cresciuto, ormai 18enne. La community, già si chiede quali risultati abbia raggiunto dopo l'allenamento effettuato in questo lasso di tempo. Inoltre, le varie compagnie dei Cavalieri Magici di Clover dovrebbero aver accolto nuove reclute, in quanto gli esami di ammissione vengono sostenuti una volta all'anno.

La rivista giapponese, fornisce poi un ulteriore indizio. La saga finale del manga ha un nome, "Black Clover arco finale: coloro che diverranno l'Imperatore Magico più forte". L'immagine che accompagna questo slogan, ritrae Asta, ma è stato specificato che quello che vediamo non è il character design del dopo time skip.