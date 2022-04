Black Clover: l'arrivederci di Tabata nella lettera ai fan

Con la fine della battaglia tra i Cavalieri Magici e Lucifero, Yuki Tabata ha scelto di prendersi una pausa prolungata per schiarire le idee e concentrarsi sulla saga finale del manga. Black Clover abbandona Weekly Shonen Jump per i prossimi tre mesi e l’autore ha salutato ufficialmente il suo pubblico.

Con l’uscita del capitolo 331, Asta e Yuno hanno rinnovato la promessa di diventare il prossimo Imperatore Magico. Tuttavia, i due protagonisti ancora non sanno che li attende un’ultima, grande sfida. In Black Clover 331 scopriamo l’identità dell’antagonista finale. In realtà, Julius Novachrono è Lucius Zogratis, l’ospite del demonio Astaroth. Tuttavia, per i prossimi sviluppi occorre attendere un lungo periodo.

I lettori sono stati lasciati con il groppone in gola e il fiato sospeso, ma dopo la fatica dell’ultima saga, Tabata ha necessariamente dovuto fermarsi per concedersi del meritato riposo. Lo stop è stato accordato con l’editore Shueisha, che in una lettera indirizzata ai lettori ha ringraziato i sostenitori e parlato della ripresa. L’opera mancherà da Weekly Shonen Jump per i prossimi tre mesi circa e l’appuntamento con il capitolo 332 di Black Clover è rimandato a inizio agosto.

Lo stesso Tabata ha mandato un messaggio ai fan, dove ha rivelato che avrebbe voluto proseguire a oltranza, ma dopo una discussione con Shueisha ha optato per lo stop. Chiedendo scusa, ha invitato a pazientare per il miglior finale possibile.