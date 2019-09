Black Clover: in arrivo una nuova Opening ed un nuovo Ending Theme!

Black Clover non si ferma, questa è stata la notizia bomba condivisa pochi giorni fa dal settimanale giapponese Weekly Shonen Jump, che ha quindi confermato la prosecuzione dell'anime per il corso della stagione autunnale. In vista di quelli che dovrebbero essere 13 nuovi episodi quindi, è stato anche confermato il debutto di due nuovissime sigle.

Attualmente la serie sta trasmettendo l'opening e l'ending numero otto, intitolate rispettivamente "sky & blue" e "against all gods". GIRLFRIEND e m-flo, incaricati della produzione di questi due brani, lasceranno il posto al gruppo J-Pop femminile EMPiRE, già responsabile per il terzo ending theme della serie, e alla cantautrice pop Kalen Anzai, classe 1999.

Secondo quanto rivelato dal numero 44 del settimanale di Shueisha, le due nuove tracce si intitoleranno "RIGHT NOW" e "Jinsei ha Senjo da (Life is a Battlefield)" e dovrebbero debuttare già dal prossimo episodio.

Black Clover viene trasmesso in Europa da Crunchyroll ed è disponibile alla visione ogni martedì. Nonostante un ultimo episodio leggermente sottotono, l'anime sta registrando da qualche mese cifre da capogiro, a dimostrazione di quanto questo ultimo arco narrativo abbia risollevato una serie caratterizzata da una certa discontinuità.

