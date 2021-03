Black Clover: Asta e il capitano Yami formano un duo devastante

Con l'ultimo episodio dell'anime di Black Clover che si avvicina, gli spettatori stanno ammirando il culmine della battaglia con la Triade Oscura del Regno di Spade. A essere incerto è ancora il fronte che vede coinvolto il Toro Nero, con il capitano Yami che sta facendo qualsiasi cosa in suo potere per fermare l'assalto di Dante Zogratis.

Dopo un cliffghanger piuttosto emotivo in cui il Capitano del Toro Nero chiede aiuto ad Asta, il quale potrebbe essere la chiave della vittoria visti i suoi poteri anti-magici, l'episodio 167 della serie animata vede il duo formare un devastante tag team pronto a eliminare definitivamente Dante.



In precedenza abbiamo visto Yami Sukehiro andare in soccorso dei suoi uomini, ma questa volta con un gesto di grande umiltà è stato il capitano a chiedere aiuto e pur di non deluderlo, Asta è disposto a tutto.

Tuttavia, il ragazzo è ancora troppo impreparato e non riesce a tenere il passo degli altri due combattenti. Ma quando si accorge che anche nel bel mezzo di una complessa battaglia il suo capitano rischia la vita proteggendolo da alcuni colpi mortali, frapponendosi e spingendolo via da diversi attacchi, Asta ricorre al potere del suo diavolo.

Concedendo al diavolo un controllo maggiore, il giovane protagonista decide di sacrificare per sempre il suo braccio destro. Ma con questo improvviso boost, per soli 50 secondi Asta riesce a reggere i ritmi dello scontro, permettendo al suo capitano di effettuare un devastante attacco in combo.

La fiducia concessa dal capitano del Toro Nero sembra essere stata ripagata. Scopriamo le cinque migliori opening di Black Clover. Scatta la protesta, il rapporto tra Asta e Liebe di Black Clover sembra essere troppo simile a quello di Naruto e Kurama.