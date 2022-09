Black Clover: Asta diventa un demone nella figure di Vlad Collectibles

Black Clover è uno dei manga di Weekly Shonen Jump attualmente più importanti della rivista, un gioiellino che sta ottenendo un ottimo successo anche al di fuori del Sol Levante nonostante l'opera non brilli di certo di originalità. A rafforzare la popolarità, inoltre, ci pensa anche lo splendido merchandising a tema.

Sembra che Black Clover si prenderà una settimana di pausa dalla serializzazione, un piccolo stop per dare il tempo a Yuki Tabata di rifiatare visto che il manga si è addentrato nel suo arco narrativo finale. Attualmente, infatti, Asta si trova nel Paese del Sole per intraprendere un nuovo allenamento dopo la clamorosa sconfitta per mano di Lucius Zogratis che lo ha messo al tappeto in appena una manciata di colpi.

Nel frattempo di conoscere cosa ne sarà del protagonista, intanto Vlad Collectibles è tornata a lavorare al franchise per proporre un nuovo modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato proprio ad Asta nella sua forma demoniaca. La statuetta in questione, alta circa 52 cm, è già disponibile al preordine dalla giornata di ieri al costo totale di 535 euro di cui 150 da scalare al momento dell'acquisto. La consegna, invece, si farà attendere ancora un po' visto che è prevista nel secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta a tema Black Clover, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.