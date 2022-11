Black Clover: Asta è destinato a sfidare il suo amore?

L'addestramento a cui Asta è stato sottoposto in questo arco narrativo finale di Black Clover è stato bruscamente interrotto dalla violenta discussione con la sorella minore del suo capitano. Difficilmente il protagonista dell'opera potrà tornare ad allenarsi: i nemici hanno compiuto la loro prima mossa.

Ichika Yami naviga in amari ricordi in Black Clover capitolo 342. L'aver rivissuto il suo passato non ha tuttavia fatto altro che amareggiare ancor di più la ragazza, che decide di sfogare la sua frustrazione su Asta, il quale ha deciso di rifiutare la sua realtà dei fatti.

Asta e Ichika decidono dunque di battersi in uno scontro mortale attraverso il quale verrà deciso chi dei due è nel giusto. L'uno combatte in difesa dell'onore del capitano del Toro Nero, l'altra per recidere definitivamente l'unico legame di sangue rimastole uccidendo il caro allievo di suo fratello maggiore.

Il combattimento tra i due, che vedeva Ichika in netto vantaggio e pronta a sferrare l'attacco decisivo, viene però interrotto da Ryudo Ryuya. Lo shogun, dopo aver fatto abbassare le armi ad entrambi, avverte però che il Paese del Sole ha nuovi visitatori provenienti da terra straniera. Questa volta, non sarà un incontro amichevole.

Sorella Lily, trasformata in Paladina da Lucius Zogratis, ha fatto irruzione nel Paese del Sole accompagnata da altri due misteriosi sgherri. Questo trio, al servizio della folle volontà dell'host del diavolo Astaroth, intende mettere a ferro e fuoco la terra capeggiata da Ryuya per uccidere Asta e impedire che Clover riceva rinforzi alleati.



Come reagirà Asta alla vista di Sorella Lily, la donna che professa di amare e di voler sposare da quando era un bambino? Probabilmente non sarà in grado di alzare la spada contro di lei, ma tenterà comunque in ogni modo di farla tornare alla ragione. Non sarà della stessa ragione Ichika, che vorrà sfogare la sua rabbia sugli invasori. Vi ricordiamo che Black Clover è in pausa e che il capitolo 343 non uscirà secondo le abituali tempistiche.