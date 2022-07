Black Clover, riecco Asta in una illustrazione ufficiale: novità in arrivo?

Con la serie anime ferma dal marzo 2021 e la serializzazione del manga in pausa, il fandom di Black Clover è rimasto ormai a secco di magia. A ripristinare le scorte di mana, questa volta non è un abbuffata offerta da Charmy, ma un artwork che arriva per gentile concessione di uno degli animatori dell'adattamento di Studio Pierrot.

In occasione dell'Anime Expo 2022, l'animatore Itsuko Takeda ha condiviso una bellissima illustrazione originale sul proprio profilo Twitter. Questa, rappresenta il protagonista Asta, con il pugno chiuso in segno di vittoria, mentre si congratula con gli appassionati. Che questo sia un suggerimento per futuri annunci?

Come sappiamo, nel mese di aprile Black Clover è stato messo in pausa per un lungo periodo. Questa, si rivelerà utile all'autore Yuki Tabata per prepararsi all'arco narrativo finale, che porterà i maghi di Clover ad affrontare l'ultimo, misterioso demone ancora in vita. La serializzazione del manga, dovrebbe riprendere con la fine dell'estate. Dunque, il capitolo 332 dovrebbe arrivare circa per il mese di settembre.

Per quanto riguarda la serie anime, invece, questa resterà ferma ancora per diverso tempo. Prima di una nuova ondata di episodi, Studio Pierrot lancerà un anime movie. Il primo trailer di Black Clover - Movie conferma l'uscita per il 2023. In attesa della premiere nei cinema giapponesi, già da settembre dovrebbe partire una grandiosa campagna promozionale che porterà a key visual e teaser.