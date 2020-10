Black Clover: Asta inizia il suo allenamento, riuscirà controllare il potere del diavolo?

Per poter sconfiggere la Triade Oscura del Regno di Spade e salvare i propri amici, Asta deve dare sfogo a tutta la sua potenza. Ma in Black Clover esiste un metodo per sfruttare appieno il potere dei diavoli?

Sin dall'inizio dell'opera di Yuki Tabata, il potere del diavolo è sempre rimasto avvolto da un alone di mistero. Ma il nuovo capitolo del manga di Black Clover ha rivelato che esiste un metodo per controllare questa energia oscura.

Per poter salvare Yami e Vangeance dalle grinfie della Triade Oscura del Regno di Spade, il vice capitano dei Tori Neri Nacht ha preso Asta sopra la propria ala. Il protagonista di Black Clover si sta sottoponendo a un lungo addestramento per imparare a sfruttare il potere del diavolo e diventare l'arma definitiva del suo gruppo.

Mentre la Triade Oscura si prepara al rituale di sacrificio, Nacht rivela ad Asta che finora ha utilizzato solamente una goccia del vero potere del diavolo e che solamente tramite un rituale segreto, noto come Rituale del Legame del Diavolo, potrà sfruttare appieno il suo potenziale.

Nel capitolo 266 di Black Clover, Nacht porta Asta in uno strano edificio abbandonato per dare inizio all'addestramento e al rituale. La firma del contratto tra Asta e il suo diavolo consentirà al protagonista di poter salvare finalmente il suo capitano. Ma prima di poter dare inizio al rituale, Asta è costretto a combattere e sottomettere il diavolo nascosto nel suo corpo, di cui abbiamo potuto conoscere la vera forma in Black Clover 266. L'addestramento è pericoloso e secondo i primi spoiler del capitolo 267 di Black Clover, Asta rischierà la morte.