Black Clover: Asta e Liebe superbi nel capitolo 290, disponibile su Manga Plus

Come era stato anticipato pochi giorni fa, con le prime immagini spoiler riguardanti il capitolo 290 di Black Clover, ora disponibile su Manga Plus, la frenetica battaglia tra Asta e due demoni gemelli incredibilmente potenti sta per concludersi, in alcune delle migliori tavole realizzate finora da Yuki Tabata.

Il pericoloso attacco scagliato dall'unione dei gemelli Naamah e Lilith, chiamato Sole Gelido, sta per scagliarsi sul Regno di Spade, e mentre Magna e Zora sembrano osservare la scena, Asta cerca di agire il più rapidamente possibile, consapevole dei due minuti restanti prima dello scioglimento della Devil Union Mode con Liebe.

Dal titolo "Il più Alto contro il più Basso" il capitolo 290 si presenta come una grande rivincita per il protagonista, che nato senza alcun potere magico, riesce a confrontarsi con due avversari estremamente potenti. I gemelli, terrorizzati dalla sete di sangue che guida Liebe, sono impressionati dalla resistenza e resilienza dello stesso Asta, e quest'ultimo non esita a porre fine allo scontro con uno degli attacchi più devastanti mostrati finora, tagliando in due la fusione tra Naamah e Lilith.

Avendo distrutto il Sole Gelido, e il suo creatore, Asta e Liebe sorridono e incrociano le braccia nella significativa tavola finale, orgogliosi per l'impresa appena compiuta. Ricordiamo che Black Clover ha invaso i campi di baseball grazie al giocatore Jazz Chisholm, e vi lasciamo alle origini di Liebe, spiegate nell'ultimo episodio dell'anime.