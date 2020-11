Black Clover: Asta non ha poteri magici per via di sua madre?

Con il nuovo arco narrativo di Black Clover gli appassionati hanno finalmente scoperto molto di più su Asta e sul suo diavolo. Un recente avvenimento avrebbe anche svelato il motivo per cui il protagonista non sappia utilizzare alcuna abilità magica.

Per firmare un contratto ufficiale con il suo diavolo e sbloccare tutto il suo potere, Asta è stato costretto a ricorrere a un misterioso rituale che l'ha posto dinanzi al demone. Questo scontro ha permesso ai fan di Black Clover di scoprire la verità sul diavolo nascosto nel corpo di Asta.

Durante un flashback sul passato del diavolo, il creatore del franchise Yuki Tabata ha finalmente svelato l'identità della madre di Asta; questa clamorosa rivelazione ha potenzialmente spiegato il perché il protagonista sia nato senza poteri magici.



Nel capitolo 270 di Black Clover, Asta pone fine al Rituale del Legame del Diavolo tendendo la mano a Liebe e firmando un patto con lui. Questo evento porta il diavolo a riflettere sul suo passato, facendogli tornare alla mente la donna che lo aveva accolto, che gli aveva dato un nome e che si era sacrificata per salvarlo. Questa misteriosa figura non è nient'altro che la madre di Asta, Licita.



Stando a quanto rivelato dai ricordi di Liebe, Licita possedeva un potere magico in grado di rubare vita e mana da tutto ciò che la circondava. Questa abilità, dunque, avrebbe sottratto i poteri magici al neonato Asta. Ecco svelato il motivo per cui il protagonista non sappia usare alcuna arte arcana. Un giorno riuscirà a recuperare i suoi poteri? Nel frattempo, Nacht ha svelato la sua vera forma demoniaca in Black Clover.