Black Clover: Asta oscuro si mostra in un temibile Funko Pop di un fan

Il protagonista di Black Clover, Asta, è cresciuto man mano che la serie andava avanti. Del ragazzino privo di magia e che sognava di poter lanciare attacchi strabilianti è rimasto poco, mentre ora c'è un protagonista più sicuro di sé e con capacità che nessuno avrebbe mai immaginato, considerati anche i ruoli chiave ricevuti finora.

Mentre l'anime mette in mostra le peripezie di Asta e Yuno, anche il fronte prodotti è molto attivo. Infatti, dopo la figure dedicata ad Asta di Banpresto, arriva un Funko Pop dedicato sempre al protagonista di Black Clover.

La forma scelta per il Funko Pop, creato appositamente dal fan LesleyMaeHam, è ispirata al momento in cui Asta decide di utilizzare il potere oscuro che risiede nel suo corpo e che gli porta allo sviluppo di ali nere e strani marchi scuri sul corpo, oltre che a una modifica del colore delle iridi. Ci vorrà probabilmente ancora tempo prima che arrivi un Funko Pop ufficiale dedicato a questa forma del protagonista di Black Clover, ma intanto potete osservare le foto in calce provenienti dal tweet di LesleyMaeHam e apprezzare la sua fedelissima imitazione con l'iconico stile Funko Pop.

L'anime di Black Clover proseguirà per ulteriori mesi come annunciato recentemente, andando quindi oltre l'episodio 102 che segnava la fine della seconda stagione.