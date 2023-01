Black Clover: Asta si prepara al 2023 nella nuova illustrazione di Tabata

Il 2023 si prospetta un anno promettente per Black Clover. Il manga è ormai nella saga conclusiva e potrebbe concludersi, e a mesi di distanza dall’uscita su Netflix, il film Black Clover: Sword of the Wizard King sta già attirando l’attenzione di molti appassionati. Per questo l’autore ha voluto iniziare il 2023 con una nuova illustrazione.

Asta e compagni si stanno preparando ad affrontare la più grande minaccia mai vista all’interno della serie, e in attesa di scoprire come evolverà ulteriormente la situazione nei prossimi capitoli del manga, Tabata è tornato proprio con un inedito Asta. Come potete infatti vedere nell’immagine presente nel post in fondo alla pagina, diffuso dall’account ufficiale della serie, l’autore ha celebrato con un po’ di anticipo il settimo anniversario della serie, che ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump il 15 febbraio del 2015.

All’illustrazione è stato allegato anche un messaggio di ringraziamento rivolto ai lettori, augurando loro un buon 2023, e manifestando il suo incredibile entusiasmo nei confronti del film prodotto da Studio Pierrot. Fateci sapere cosa ne pensate del nuovo disegno di Tabata nella sezione riservata ai commenti.

Infine, vi lasciamo ad un’analisi sul livello di potenza raggiunto da Asta, Yuno e Noelle nella saga finale, e al trailer e alla trama di Black Clover: Sword of the Wizard King, in arrivo su Netflix a marzo 2023.