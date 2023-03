Black Clover: Asta progredirà ulteriormente migliorando le proprie capacità?

Sconfitto Lucifero, Asta riteneva di aver raggiunto il massimo del suo potenziale. Questo errore di valutazione gli è stato fatale contro Lucius Zogratis, il quale lo ha umiliato sconfiggendolo facilmente. Da quel momento, il protagonista di Black Clover ha fatto però un enorme balzo in avanti.

Nel corso del mini arco narrativo nella Terra del Sole Asta è riuscito a sconfiggere i suoi demoni interiori. L'insicurezza che si nascondeva nella profondità del suo cuore è stata cancellata grazie agli insegnamenti di Yosuga, il più forte dei Ryuzen. Asta non è tuttavia migliorato solamente sul piano mentale, ma anche su quello fisico e del combattimento.

Sotto la guida dello Shogun Ryuya Ryudo e dei suoi Sette Ryuzen, Asta ha appreso alla perfezione e in breve tempo lo Zetten, la tecnica peculiare dei guerrieri del Paese del Sole. Grazie a tali insegnamenti Asta è riuscito a salvare Sorella Lily dal controllo di Lucius Zogratis e poi successivamente a sconfiggere il drago a cinque teste in Black Clover 352.

Asta avrà ancora modo di migliorarsi? Il finale del capitolo 352 di Black Clover suggerisce di si. Finito di festeggiare e passata la sbornia, Asta torna al fianco dei Sette Ryuzen per continuare il suo addestramento. Il mago del Toro Nero non può infatti ancora tornare a Clover e dovrà attendere che i suoi compagni riescano a trarlo in salvo. Passerà dunque i tre giorni prima del giudizio ad allenarsi nella Terra del Sole, migliorando ulteriormente le sue abilità.