Black Clover: Asta si scatena nel capitolo 288, ora disponibile su Manga Plus

Mentre la conclusione dell'anime di Black Clover ha segnato un traguardo estremamente importante per l'opera ideata da Yuki Tabata, l'avventura del giovane Asta sta continuando a conquistare milioni di lettori con il manga, e il recente capitolo 288, pubblicato di recente sul sito Manga Plus, ha mostrato il seguito di un'intensa battaglia.

Come era stato mostrato qualche giorno fa dalle immagini trapelate in rete, il capitolo 288 si è dimostrato ricco di azione e momenti a dir poco spettacolari, che sin dalle prime tavole ci riporta nelle Lande Nevose del Regno di Spade, dove si sta consumando una battaglia epocale. Asta, dopo aver salvato il suo amico e maestro Nacht, lo invita a sopravvivere per assistere alla potenza derivata dai suoi stessi insegnamenti.

La speranza di Nacht viene infranta dalla preoccupazione di Asta riguardo i quattro minuti rimanenti della Devil Union Mode con Liebe, e in una magnifica pagina vediamo Liebe emozionato all'imminente scontro con due demoni di alto rango, ovvero i gemelli Lilith e Naamah. Alla fase iniziale dello scontro, che prende forma in tavole molto frenetiche, segue Asta che sfoggia la sua terza spada, la Distruttrice di Demoni, con la quale sferra un devastante colpo a Naamah, tagliandogli il braccio destro.

Ricordiamo che l'episodio finale ha mostrato le origini del Diavolo di Asta, e vi lasciamo scoprire cosa ha portato alla conclusione anticipata dell'anime.