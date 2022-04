Black Clover: Asta scoprirà chi è davvero sua madre?

Per tanti anni, Asta ha vissuto in un orfanotrofio dove è stato allevato con cure amorevoli. Non ha mai conosciuto i suoi genitori e, nonostante abbia trovato una nuova famiglia grazie ai fratelli adottivi e grazie ai cavalieri magici del Toro Nero, manca questo legame. In Black Clover però è stata già presentata la madre di Asta.

Licita fu costretta ad abbandonare Asta per evitare di risucchiargli anche la forza vitale e, quindi, ucciderlo. Liebe sa di questo rapporto tra i due, che si somigliano non solo fisicamente ma anche caratterialmente, ma non ha mai detto nulla al protagonista di Black Clover. Tuttavia, Lucifero fa una particolare menzione a Licita nell'ultimo capitolo del manga.

Ciò porterà Asta a conoscere la verità su sua madre? Se Lucifero venisse sconfitto, è probabile che Liebe rivelerà la verità al suo compagno. Asta ha, infatti, già visto Licita nei ricordi di Liebe ma probabilmente non ha collegato la situazione. Per questo c'è bisogno di una rivelazione palese da parte del diavoletto che risiede nel corpo del ragazzo.

Questa rivelazione consentirebbe ad Asta di maturare e di andare avanti, oltre che a chiudere un pezzo di trama che lo riguarda, in attesa di scoprire se verrà rivelato anche il padre.