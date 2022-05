Black Clover: Asta e i sentimenti condivisi con Liebe su quel ricordo

La feroce e disperata battaglia con Lucifero è stata infine vinta grazie alla forza dell'unione e dell'amore. A sferrare il colpo decisivo è stato Asta, spinto dalla forza dei ricordi del suo diavolo. Finalmente, anche il mago di Black Clover è a conoscenza del turbolento passato di Liebe e della sua matrigna.

In molti, si chiedevano se i ricordi di Liebe fossero stati trasmessi anche nella testa di Asta e se quest'ultimo avesse effettivamente intuito che quella donna era in realtà anche sua madre. In Black Clover 331, l'utenza trova una risposta a questa domanda.

Nell'ultimo capitolo pubblicato da Yuki Tabata prima della sua lunga pausa, Yuno fa la conoscenza della sua vera mamma, la regina del Regno di Spade. Questa, però, non è l'unica scena emozionante del capitolo.

Così come il rivale dell'Alba Dorata, anche Asta ora conosce il volto di sua madre. Parlando a cuore aperto con Liebe, il giovane possessore dell'anti-magia ringrazia il diavolo per avergli permesso di ammirare e ascoltare le parole di sua madre.



Asta rivela che non è mai stato arrabbiato con Licita per averlo abbandonato, ma il sapere con certezza che sua madre lo amava lo ha riempito di gioia. A causa dei suoi poteri, Licita fu costretta ad abbandonare il neonato Asta, ma questo il protagonista non poteva saperlo. Dunque, è solamente grazie ai ricordi di Liebe che il mago del Toro Nero ha avuto la certezza di essere sempre stato amato da sua madre. Con questa nuova consapevolezza, Asta ripromette di coronare il suo sogno di diventare l'Imperatore Magico di Clover. Tuttavia, non c'è tempo per i sentimentalismi. La grande rivelazione di Black Clover ci porta allo scontro finale, ma non prima di una pausa lunga tre mesi.