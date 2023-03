Black Clover: la forza di Asta in una spettacolare figure in edizione limitata

I mesi di pausa presi da Yuki Tabata nel corso del 2022 sono stati fondamentali per costruire l’ultima minaccia che sta creando non poche difficoltà ad Asta e compagni. Fortunatamente il protagonista di Black Clover è riuscito ad apprendere una tecnica molto potente, e prima di vederlo in azione nel giorno del giudizio, eccolo in una nuova figure.

Aspettando gli scontri che caratterizzeranno la saga finale della serie, dove Asta sicuramente darà il meglio di sé dimostrando il valore di quanto appreso nella Terra del Fuoco dai Sette Ryuzen sul campo di battaglia, gli artisti di Creations at Works, azienda conosciuta anche come CAW, hanno presentato una splendida statua dedicata al protagonista.

Alta 45 centimetri, la nuova aggiunta alla linea Collectibles dell’azienda si presenta come minuziosamente dettagliata e curata, volta a rendere omaggio a Black Asta, forma raggiunta dal protagonista in cui l’Anti Magia modifica la parte destra del suo corpo, in particolare il braccio e il volto. La figure, di cui verranno prodotti unicamente 108 esemplari arriverà sul mercato tra il primo e il secondo trimestre del 2024, ed è già prenotabile sul sito dell’azienda al prezzo di 599 dollari.

In conclusione, ricordiamo che il manga di Black Clover ha da poco compiuto 8 anni dalla pubblicazione del primo capitolo sulle pagine di Weekly Shonen Jump, e vi lasciamo alle congetture riguardo il ritorno dell’anime in seguito all’annuncio da parte dell’interruzione dell’anime di Boruto da parte dello studio d’animazione Pierrot.