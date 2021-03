Black Clover: Asta si unisce al suo capitano nella lotta contro Dante

Con ancora una manciata di episodi a separarci dal momentaneo stop, l'anime di Black Clover sta regalando agli spettatori alcune delle migliori battaglie mai messe in scena. Combattimento principe delle ultime puntate è quello tra Yami Sukehiro e Dante Zogratis, a cui a breve si unirà anche Asta.

Al termine dell'episodio 166, dopo essersi accorto che il leader della Triade Oscura non risente di nessuno dei suoi colpi, Yami invita Asta ad aiutarlo. Un riconoscimento del duro sforzo intrapreso dal ragazzo sin dai suoi primi giorni nel Toro Nero, ma non solo, le abilità anti magiche di Asta potrebbero essere decisive contro il potere del diavolo di Dante.

L'anteprima della prossima puntata, che riprenderà esattamente dal termine della precedente, vede i due membri del Toro Nero partire al contrattacco agendo in piena sintonia. "La battaglia di Asta e Yami del Toro Nero è iniziata e stanno superando i loro limiti! Nonostante le ferite, Asta e Yami riescono a colpire Dante con un attacco di squadra".

Tuttavia, Asta sembra essere affaticato e non riuscire a reggere il passo del suo capitano. Sentendosi non all'altezza della fiducia che Yami ha riposto in lui, decide di utilizzare tutte le sue forze, incluso il potere del diavolo che risiede nel suo corpo, per spingersi ancora più in là di quanto già non abbia fatto.

