Black Clover, Asta x Noelle: nascerà mai una love story tra i due del Toro Nero?

Sebbene la trama di Black Clover sia prettamente incentrata su combattimenti epici, magie potentissime e loschi complotti, sullo sfondo ci sono diverse storie d'amore più o meno platoniche. Da quella tra i Comandanti Magici Yami e Charlotte, passando a quella tra Charmy e Yuno, la più "attesa" dai fan è quella tra Asta e Noelle.

Sin dal suo ingresso nella compagnia del Toro Nero, la più giovane della famiglia Silva ha dimostrato di provare sentimenti contrastanti verso il suo compagno di squadra. Asta è rozzo, senza testa, pensa solamente agli allenamenti e la sua esuberanza è quasi un fastidio per la ragazza di sangue nobile. Tuttavia, sono proprio queste doti che hanno reso il "plebeo" nato nella regione povera un ragazzo dalle doti più uniche che rare, e Noelle lo sa bene.

I due non hanno mai apertamente parlato di ciò: Asta non pare essere interessato in alcun modo a una relazione, se non a quella con Sorella Lily, mentre Noelle è troppo orgogliosa per proporsi per prima e lasciar trasparire le sue emozioni. I contatti tra i due si limitano infatti alla Silva che insulta e attacca il ragazzo privo di mana. Yuki Tabata deciderà mai di cambiare rotta?

Nel corso degli ultimi capitoli, Noelle è stata coinvolta in una lotta all'ultimo sangue con il diavolo Megicula, un combattimento che è stato risolto anche grazie al contributo di Asta, il cui arrivo sul campo di battaglia ha donato nuove motivazioni alla maga del Toro Nero. Nel corso della battaglia, infatti, per la prima volta in assoluto la giovane esponente dei Silva non ha negato le sue emozioni, anzi ha accolto i sentimenti verso Asta e li ha convogliati nella sua magia.

Tuttavia, quando il combattimento è giunto al termine, Noelle è tornata quella di sempre. Quando Asta si avvicina per complimentarsi con lei, cingendo la Regina Lolopechka completamente nuda, Noelle gli rifila un sonoro cazzotto che lo spedisce dritto in cielo. Arrossendo, la giovane maga distoglie poi lo sguardo dal suo amato.

Anche quando Gaja si dichiara apertamente alla sua regina, Noelle ancora non trova il coraggio per prendere la palla al balzo e affrontare la questione. La nascita di una love story pare essere ancora lontana e potrebbe persino non nascere mai continuando così. Questa relazione potrebbe concretizzarsi solamente quando Asta si renderà conto dei sentimenti della sua "collega", o quando Noelle, magari nuovamente durante uno scontro, non troverà il coraggio per dichiararsi apertamente.

E voi cosa ne pensate, Tabata realizzerà il sogno della community entro la fine della Saga della Triade Oscura del Regno di Spade? Vi lasciamo a spoiler e immagini per Black Clover 305, rinviato per problemi di salute dell'autore. Ecco quando potrebbe finire Black Clover.