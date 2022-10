Black Clover: Asta e Yuno al cinema nell'artwork per Sword of the Wizard King

Da qualche giorno sono finalmente state svelate importanti novità sul film di Black Clover. La pellicola, che segnerà l'esordio dello shonen di Yuki Tabata al cinema, debutterà nel corso del 2023. I suoi protagonisti principali sono però già pronti ad assistere alla premiere!

Un nuovo teaser trailer ha dato conferma che Black Clover: Sword of the Wizard King uscirà su Netflix il 31 marzo 2023, portando Asta, Yuno e gli altri personaggi dell'opera in una avventura inedita. La trama del film di Black Clover è infatti anime original, incentrata sul precedente Imperatore Magico Konrad Leto. Quali sono le intenzioni del predecessore di Julius Novachrono, il cui character design è stato progettato dal sensei Tabata in persona?

Il film anime prodotto da Studio Pierrot verrà diretto da Ayataka Tanemura, poiché il responsabile dell'anime televisivo Tatsuya Yoshihara è attualmente al lavoro su Bleach: La Guerra Millenaria. Per celebrare le recenti novità annunciate, il regista della serie ha pubblicato sul suo Twitter un bellissimo artwork ufficiale in cui vediamo Asta e Yuno già seduti al cinema per assistere alla prima della pellicola. Asta, con un outfit sportivo, pare soddisfatto della visione, mentre Yuno, in una mise più casual, è come suo solito indifferente mentre degusta una bevanda.