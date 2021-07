Black Clover: attacchi disperati e distruzione nel capitolo 298, ora su Manga Plus

Il capitolo 298 di Black Clover, ora disponibile su MangaPlus, ha mostrato il continuo dell'atteso rematch tra Noelle e Vanica, riprendendo dallo straordinario colpo di scena con cui Tabata aveva lasciato i lettori. L'apparizione di un nemico estremamente potente ha eliminato ogni vantaggio guadagnato dai protagonisti, ormai stremati dalla fatica.

Noelle era infatti riuscita a mettere alle strette Vanica Zogratis grazie alla forma Valchiria e allo splendido attacco del Ruggito del Drago Marino, reso ancor più potente grazie alla forza derivata dal Rango Sacro. Tuttavia l'improvvisa apparizione di Megicula ha completamente ribaltato l'andamento dello scontro, soprattutto per la presenza di Lolopecha, Regina del Regno di Heart, ora sotto il suo controllo.

Come spiega Megicula a Noelle, è riuscita a manifestarsi parzialmente nel corpo di Vanica solo grazie alle maledizioni inflitte ad Acier Silva, madre della ragazza. Per un contratto stabilito con la Zogratis, può anche apparire in prossimità della morte della sua ospite. "Quando Vanica e Lolopecha moriranno mi manifesterò completamente in questo mondo" con queste parole la Megicula rende la sua minaccia più concreta, prima di far attaccare Gajah a Lolopecha con l'Hydra di Darkneros.

Guidata dalla rabbia, Noelle scatena il suo incantesimo del Drago Marino, immediatamente annullato dall'azione del Demone, che si rivolge a Charlotte. Nonostante Rill sia pronto a difendere la sua Regina, in una magnifica splash page vediamo come Megicula riesce a trafiggere entrambi con la sua tecnica Unbound Slave.

Contemporaneamente Gajha tenta un attacco disperato contro la tecnica usata da Lolopecha, e a pochi metri dalla Regina viene mortalmente ferito. Il capitolo si conclude con una Noelle sfinita, e senza la forma Valchiria, sovrastata da Megicula, sempre più convinta della sua vittoria.