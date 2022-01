Black Clover: l'autore rivela delle informazioni sugli Imperatori Magici nel nuovo volume

Il regno di Clover ha tanti cavalieri magici che vengono raggruppati in ordini di cavalieri guidati da un capitano. Tra questi viene poi scelto l'Imperatore Magico, una delle cariche più importanti di Black Clover, ruolo a cui tra l'altro aspirano i due protagonisti Asta e Yuno. Al momento però il ruolo di capo spetta a Julius Novachrono.

Il difensore più forte del regno di Clover al momento non è più all'apice come una volta a causa dello scontro con Patri, ma è ancora vivo e vegeto e capace di aiutare i suoi sottoposti con informazioni importanti. Ovviamente, Julius Novachrono non è l'unico Imperatore Magico esistito in Black Clover. Questa informazione però non era stata particolarmente approfondita dal mangaka Yuki Tabata che, invece, la rivela in una postilla del volume appena pubblicato in Giappone.

In Black Clover 31, l'autore rivela due informazioni sull'Imperatore Magico rispondendo alle domande di un fan. La prima è che in passato sono esistite Imperatrici Magiche, la seconda invece è che Julius Novachrono è il 28° a ricoprire questa carica. L'elenco è quindi molto lungo e porta la storia del regno di Clover parecchio indietro nel tempo. In futuro, inoltre, potremmo vedere anche Asta ricoprire questo importantissimo ruolo, realizzando il suo sogno.

Nello stesso volume, Yuki Tabata ha rivelato di piangere spesso, mentre Black Clover continua a vendere sempre più copie.