Black Clover: l'autore Yuki Tabata racconta la sua storia

Tra i managaka di maggior successo della nuova generazione di Weekly Shonen Jump troviamo Yuki Tabata. L'autore della hit Black Clover, ha raccontato ai lettori la sua storia personale: dai primi disegni dell'infanzia, fino ai lavori al liceo.

Nella postfazione di Black Clover Volume 30, Tabata aveva raccontato alcuni particolari sulla sua vita personale. Questi, vengono approfonditi grazie all'insider Twitter @nite_baron.

Sin da quando era bambino, Tabata adorava disegnare, in particolare i personaggi di Dragon Ball. In seguito, venne a conoscenza di Shonen Jump e decise di voler intraprendere la carriera di mangaka. A distanza di decenni, questo suo sogno è stato coronato. Non è la prima volta che Tabata ci racconta la sua vita. In precedenza, l'autore di Black Clover rivelò il suo rapporto con le lacrime.

In gioventù, l'autore credeva che per diventare un mangaka bastasse saper disegnare. I suoi primi tentativi, fatti per pura soddisfazione personale, furono dei disegni in stile manga di Dragon Ball e YuYu Hakusho.

Quando frequentava le scuole medie, acquistò il suo primo set di materiali per illustrare manga, ma la sua esperienza con questi oggetti professionali fu a dir poco disastrosa. Frustrato, si chiese quale fosse il segreto per diventare mangaka.

In seguito, si propose per un concorso per Shonen Jump. Giorno e notte, alternandosi con gli studi scolastici, si applicò per realizzare il manga da inviare al concorso. Con grande dedizione, infine riuscì a inviare il suo lavoro alla rivista.

Tra i 13 e i 14 anni, Tabata trepidava per conoscere i risultati. Giunse però il fallimento, che lo turbò e lo portò a fare nuove riflessioni. Per altri 6 mesi, lavorò a un'altra mini opera da inviare per il successivo concorso. Ancora una volta venne scartato, anche se andò a un solo passo dalla meta.

Infine, il sedicenne Tabata ricevette una chiamata da dipartimento editoriale di Shonen Jump ed ebbe modo di parlare con la persona che diventò poi il suo primo editore. Il mangaka, ha rivelato che continuerà a raccontare la sua storia.