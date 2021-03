Black Clover avrà un film anime: l'annuncio su Weekly Shonen Jump

Per Black Clover c'è aria di conclusione. L'annuncio di due mesi fa sulla fine dell'anime ha colto tutti gli appassionati di Asta e del suo mondo di sorpresa. L'ultimo episodio, il 170, sarà trasmesso in Giappone e sulla piattaforma Crunchyroll con sottotitoli in italiano il 30 marzo. Ma la storia dei protagonisti di Black Clover non è finita.

In occasione di questo grande annuncio sulla conclusione dell'anime, era stato rivelato anche un grande progetto in arrivo per Black Clover. Ci sono state molte ipotesi, tra cui quella del lungometraggio animato. E proprio in queste ore, con i primissimi leak di Weekly Shonen Jump dove Black Clover ha ricevuto copertina e pagine a colori per celebrare un grande annuncio, è stato confermato il progetto in arrivo.

Black Clover riceverà un lungometraggio animato di cui per ora non si sa ancora la finestra d'uscita né di cosa tratterà. Studio Pierrot continuerà quindi a occuparsi di Asta e compagni anche se in modo diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni.

L'anime di Black Clover è in corso dal 3 ottobre 2017 e si concluderà il 30 marzo 2021. Inizialmente erano stati programmati molti meno episodi ma, considerato il successo ottenuto, Studio Pierrot ha deciso di prolungare l'anime fino ad arrivare a tre anni e mezzo di produzione.