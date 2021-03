Black Clover: la battaglia con Dante continua nelle immagini dell'episodio 167

Nonostante la conclusione dell'anime di Black Clover, prevista per la fine del mese di marzo, sia sempre più vicina, gli ultimi episodi dell'arco narrativo del Regno di Spade, sono stati caratterizzati da un'incredibile successione di scontri e battaglie emozionanti, l'ultima delle quali è stata anticipata da alcune, significative, immagini.

La preparazione durata sei mesi delle forze del Regno di Clover, e del Regno di Heart, non sembra essere stata sufficiente per lo scontro con la potente Triade Oscura del Regno di Spade, e nemmeno Yami Sukehiro, capitano della squadra Toro Nero, è stato in grado di danneggiare notevolmente Dante Zogratis. Il corpo di Dante infatti continua a riprendersi dalle feriti e dai colpi grazie ai suoi poteri demoniaci, e l'ultimo episodio pubblicato ha anticipato la prossima fase della grande battaglia.

Yami ha sorprendentemente chiesto aiuto ad Asta, e nelle immagini che potete trovare in calce, sembra che il protagonista sia rimasto profondamente sorpreso e colpito dalle parole del capitano, ed è pronto a sostenerlo contro Dante. Dal titolo "Black Oath" l'episodio 167 sarà fondamentale, come si evince dalla descrizione ufficiale: "La battaglia di Asta e Yami del Toro Nero è iniziata e stanno superando i loro limiti! Malgrado le loro ferite, Asta e Yami riesco a sferrare un attacco combinato a Dante. Asta fatica a sostenere il ritmo dello scontro, e crede di non essere abbastanza abile per meritarsi la fiducia di Yami. Decide però di usare tutta al sua potenza, tra cui anche il potere del Demone che risiede in lui, per andare oltre ai suoi limiti, più di quanto non abbia già fatto."

Ricordiamo che è già trapelato in rete il riassunto dell'episodio 170, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 284.