Black Clover: quali battaglie si svolgeranno nel Giorno del Giudizio?

Con la fine della mini saga ambientata nella Terra del Sole, dove Asta ha potuto apprendere una nuova tecnica da potenti alleati e acquisire maggior fiducia nei suoi mezzi, sta per avere inizio il Giorno del Giudizio promesso da Lucius Zogratis. Ma quali battaglie si svolgeranno nell'ultimo arco narrativo del manga di Black Clover?

Gli spoiler di Black Clover capitolo 354 hanno permesso al pubblico di scoprire quali saranno le prossime grandi battaglie che i maghi del Regno di Clover dovranno affrontare. Come intuito dallo Shogun Ryuya Ryudo, Lucius è in grado di riportare in vita i morti fino al rango di capitano dei Cavalieri Magici. A chi avrà donato i poteri da Paladino? Ecco tutti i match-up della saga finale di Black Clover.

Il primo combattimento sarà quello tra Yami Sukehiro e Nacht Faust contro Morgen Faust. Il Capitano e Vice-Capitano del Toro Nero dovranno affrontare rispettivamente il migliore amico e fratello che piansero diverso tempo addietro. Morgen ha già dimostrato la potenza della sua magia di luce colpendo duramente Jack the Ripper. Riusicranno i due maghi di Clover a mettere da parte le emozioni e confrontarsi con Morgen?

Altro grande scontro che andrà a colpire i cuori dei lettori sarà quello tra i fratelli Silva dell'Aquila Dorata e loro madre Acier Silva. Nozel, Nebra e Solid sono evidentemente scioccati dal rivedere la loro defunta madre, ma se vogliono proteggere Clover dovranno affrontare questa terribile situazione.

Il terzo combattimento sarà quello tra i fratelli Fuegoleon e Mereoleona Vermillion contro Moris Libardirt. Questo è forse lo scontro meno solido tra tutti, ma sarà sicuramente in grado di stupire i lettori con qualche clamoroso colpo di scena.

L'ultima grande battaglia sarà quella tra Lucius Zogratis e Yuno Grinberryall. Yuno è convinto che Asta e Sorella Lily siano morti e intende regolare i conti contro la più grande minaccia che il mondo magico abbia mai affrontato. Sarà in grado di annullare i poteri terribili di Lucius?

Jolly di queste battaglie saranno Asta e i Ryuzen 7 e i maghi del Toro Nero. Asta non ha ancora trovato un modo per trovare a Clover e sta attendendo con fiducia che i suoi amici lo traggano in salvo. Giunti sul campo di battaglia, questi rinforzi mescoleranno le carte in favore di Clover. Ichika andrà in soccorso di suo fratello Yami, Noelle fermerà sua madre Acier e Asta si unirà a Yuno per sconfiggere Lucius. Con queste premesse, dopo 8 anni di serializzazione Black Clover finirà certamente in grande stile.