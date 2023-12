Black Clover, tutto quello che bisogna sapere prima del ritorno del manga

Black Clover ha colto di sorpresa i fan quando è stato annunciato che la serie sarebbe stata pubblicata su una nuova rivista e con un nuovo programma. Tuttavia, l'attesa è quasi finita: il prossimo capitolo dell'arco finale della serie uscirà alla fine di questo mese. Attenzione, verranno fatti spoiler.

All'inizio di questa estate, Shueisha ha annunciato che Black Clover avrebbe pubblicato i restanti capitoli della serie del manga di Yuki Tabata sulla rivista Jump GIGA . Anche se non è ancora stato rivelato quanti capitoli siano rimasti, sono stati diffusi nuovi e importanti aggiornamenti riguardo alla pubblicazione dell'arco finale.

L'ultimo capitolo di Black Clover si concludeva con Asta e Yuno pronti ad unirsi contro Lucius Zogratis per il loro combattimento finale e con i Black Bulls potenziati dai poteri anti-magici di Black Clover posseduti da Asta, per volgere a loro favore le sorti della battaglia contro i Paladini.

Black Clover Capitolo 369 uscirà ufficialmente in Giappone sul primo numero del 2024 di Jump GIGA. Viz Media ha annunciato che continuerà a pubblicare simultaneamente ogni nuovo capitolo attraverso la propria libreria digitale Shonen Jump, quindi saranno disponibili lo stesso giorno sia per i lettori del Sol Levante che per quelli degli altri paesi.

Per quanto riguarda l'arco finale dell'opera, prima dell'epilogo di Black Clover devono avere luogo ancora quattro combattimenti importanti: Noelle contro la versione Paladino di sua madre Acier, Mereoleona Vermillion contro la versione Paladino di Morris, Yami Sukehiro contro la versione Paladino di Morgen e Asta e Yuno contro Lucius Zogratis. Sicuramente, gli esiti di questi scontri segneranno gli eventi che condurranno al finale di Black Clover.