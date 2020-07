Black Clover e Boruto aiutano Crunchyroll a festeggiare il loro record di utenti

Crunchyroll è un servizio di streaming che ormai da diversi anni porta anime e manga, anche se questi ultimi solo in inglese. Oramai la piattaforma si è estesa a dovere anche in Italia e fornisce diversi episodi gratuiti alternati a quelli per utenti premium. In particolare, la fama è cresciuta grazie a Black Clover e Boruto negli ultimi anni.

A luglio sono partiti i nuovi anime per la piattaforma tra cui il Crunchyroll Original God of High School. E sempre in questo mese, Crunchyroll ha festeggiato ben 3 milioni di utenti premium, mentre le registrazioni al sito hanno superato i 70 milioni. Questa informazione è stata divulgata insieme al trend degli anime degli ultimi mesi negli Stati Uniti d'America. Ecco quindi quali sono stati gli anime più visti negli USA nel secondo trimestre del 2020:

Black Clover Boruto: Naruto Next Generations Food Wars! Shokugeki no Soma Haikyu!! Hunter x Hunter Le Bizzarre Avventure di Jojo My Hero Academia Naruto: Shippuden ONE PIECE Tower of God

Ci sono tanti anime noti, ma i primi due si distinguono per essere sempre stati quelli trainanti per il servizio. Sarà curioso vedere come evolverà però il gradimento con l'inserimento di ONE PIECE, avvenuto da pochi mesi. Spicca invece in classifica anche Tower of God, scoperta della scorsa stagione degli anime.