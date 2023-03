Black Clover: la fine di Boruto coinciderà con il ritorno della serie anime

A fine mese gli appassionati erano pronti a dare il benvenuto al primo lungometraggio tratto dall'opera di Yuki Tabata. La sfortuna e il Covid-19 hanno voluto però che il film di Black Clover andasse incontro a un rinvio. In compenso tornerà la serie anime televisiva di Black Clover?

L'uscita di Black Clover: Sword of the Wizard King è stata riprogrammata per giugno 2023, ma ciò non è bastato per tranquillizare la community. I fan sono infatti preoccupati che l'anime possa seguire la stessa strada percorsa dall'adattamento di Bleach, che Studio Pierrot fermò nel 2012 prima di tornare nel 2022 con l'ultimo arco narrativo.

Il 26 marzo verrà trasmesso l'ultimo episodio dell'anime di Boruto, altro progetto diretto da Studio Pierrot. Con la fine della prima parte di Boruto lo studio d'animazione si libererà da un pesante fardello che permetterà forse il ritorno dell'anime di Black Clover, fermato quasi esattamente da un intero anno.

Probabilmente purtroppo non sarà così, poiché Studio Pierrot è attualmente impegnato con le ultime rifiniture sul film di Black Clover e poi con il progetto speciale per il 20° anniversario dell'anime di Naruto, ossia quattro episodi speciali di cui ancora non si hanno molti dettagli. Di conseguenza, è molto probabile che l'anime di Black Clover non torni sugli schermi prima del 2024.