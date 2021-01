Black Clover: il cambiamento di Asta ha mandato in visibilio i fan

In vista dello scontro con la Triade Oscura del Regno di Spade, Asta e gli altri protagonisti di Black Clover hanno intrapreso un duro addestramento e dopo un timeskip di ben sei mesi, la violenta battaglia è imminente. L'anteprima di questo nuovo arco narrativo ci ha offerto un assaggio dei poteri appresi dai giovani maghi.

L'anime di Black Clover sta per tornare ad adattare le pagine del manga realizzato da Yuki Tabata. In seguito all'allenamento nel Regno di Hearts, i principali protagonisti chiamati all'imminente combattimento hanno sviluppato nuove abilità e sfoggiato incredibili cambiamenti. Ciò, ovviamente, non vale per Asta.

L'addestramento da lui intrapreso per ovvie ragioni non poteva migliorare le sue abilità magiche. Tuttavia, questo ha spronato Asta a concentrarsi e allenarsi ancora più duramente dei suoi compagni. Il ragazzo, infatti, ha sviluppato il suo corpo come mai ha fatto prima, mettendo su un fisico tonico e muscoloso. Inoltre, nel corso dei sei mesi ha espresso grandi miglioramenti nelle capacità anti magiche.



Il nuovo look sfoggiato da Asta nell'anteprima dell'episodio 158 di Black Clover ha mandato in visibilio gli appassionati, che sui social media hanno espresso la loro opinione su questo cambiamento. Da nullità d'inizio serie, ora Asta ha l'aspetto di un vero eroe. Il protagonista sembra essere finalmente cresciuto e non più un fragile adolescente. Una sola immagine è bastata per far capire quanto Asta sia maturato. E voi cosa ne pensate?