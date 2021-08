Black Clover: i capitani dei cavalieri magici dal più debole al più forte

Il regno di Clover è protetto da un'armata di cavalieri magici, guerrieri che fanno uso di un grimorio per attivare una potente magia unica e personale. Suddivisi nelle varie squadre di cavalieri magici, questi si sottoporranno a missioni salendo man mano di grado. I più forti diventano capitani di un proprio gruppo di cavalieri magici.

Con nove gruppi a disposizione attualmente in Black Clover, vuol dire che sono presenti ben nove capitani dei cavalieri magici. Conosciamo bene molti di loro, ma chi è il più forte e chi il più debole tra i capitani di Black Clover? Partiamo con questa classifica dall'ultima posizione, ricordando tuttavia che ci sono poche differenze tra questi individui e che dei match up favorevoli potrebbero sconvolgere facilmente le gerarchie.

Kaiser Granvorka è l'aggiunta più recente al gruppo, essendo diventato da poco il capitano dei Purple Orca. Membro di una famiglia nobiliare, è stato anche il contenitore di un elfo, che ha ampliato il suo potere. Tuttavia non conosciamo alla perfezione la sua magia del Vortice che potrebbe avere sì una potenza più alta del previsto ma comunque non alla portata di altri capitani.

In ottava posizione inseriamo Charlotte Roselei, la regina di spine a capo dei Blue Rose. La sua magia di rovi e fiori ha tante particolarità e si è dimostrata adatta a molti usi. Settima posizione invece per Jack the Ripper, capitano dei Green Mantis. La sua voglia di fare a fette chiunque lo ha portato verso vette altissime nonostante le sue origini non proprio di sangue blu.

Sesta posizione per Fuegoleon Vermilion, il capitano dei Crimson Lion. Le battaglie che hanno coinvolto Fuegoleon lo hanno indubbiamente indebolito, ma il suo recente ritorno ha dimostrato che nonostante tutto possiede una potenza straordinaria e fuori dal comune. Quinta posizione per Dorothy Unsworth, la misteriosa capitana dei Coral Peacock. La magia del sogno di Dorothy sembra avere vaste potenzialità e potrebbe quindi essere anche più in alto in questa classifica una volta che avrà davvero mostrato tutto ciò di cui è capace.

Quarta posizione per Rill Boismortier, il giovanissimo capitano dell'Aqua Deer. La sua magia è potenza e malleabilità pura: è in grado di evocare qualunque cosa gli suggerisca l'estro ma, considerata la sua gioventù, il suo fare eccentrico e un non perfetto utilizzo dei suoi poteri, sembra inferiore ai capitani più forti che lo battono con l'esperienza. In terza posizione c'è il capitano dei Silver Eagle, Nozel Silva. Il fratello maggiore di Noelle possiede una magia del mercurio molto particolare e che condensa alcune caratteristiche dell'acqua e altre del ferro, rendendolo così molto pericoloso.

Ai ranghi più alti troviamo innanzitutto William Vangeance in seconda posizione. Ex contenitore elfico, capitano del Golden Dawn, ha mostrato più volte la sua potenza scaturita dall'albero magico che evoca. Il più forte però sembra anche essere il capitano che conosciamo meglio e che abbiamo visto numerose volte in azione: Yami Sukehiro. Tra ki, mana zone, esperienza, magia oscura e un fisico portentoso, Yami è davvero uno dei guerrieri più forti di Black Clover oltre che il più potente del Toro Nero.