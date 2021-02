Black Clover: il capitano Yami e Dante si scontrano nel promo dell'episodio 163

La battaglia tra i Cavalieri del Regno di Clover e la Triade Oscura del Regno di Spade imperversa nella serie animata di Black Clover. Dopo aver visto l'Alba Dorata soccombere sotto i colpi di Zenon Zogratis, nel prossimo episodio dell'anime sarà la volta dei Tori Neri e del loro capitano, Yami Sukehiro.

Sebbene l'azione sia appena entrata nel vivo dopo una lunga saga filler, la serie animata di Black Clover sta per finire. L'episodio 170, che andrà in onda il 30 marzo, segnerà uno stop momentaneo all'avventura di Asta. Dietro a questa decisione che pare illogica, c'è però una motivazione più che concreta. Ecco il punto della situazione su Black Clover.

In attesa di quel momento, però, i Cavalieri del Regno di Clover dovranno prima vedersela contro la Triade Oscura. Nella puntata 162 dell'anime abbiamo visto Dante attaccare la base dei Tori Neri alla ricerca del loro capitano. Data la sua assenza, Asta, Vanessa e gli altri hanno provato a difendersi come meglio potevano, ma nessuno di loro è riuscito a tenere il passo di un avversario sin troppo superiore.



Come è stato anticipato dal promo del prossimo episodio, pubblicato su Twitter dall'utente BCspoiler, il capitano Yami arriverà sul campo di battaglia per salvare i suoi compagni di squadra. Intitolata "Dante vs The Captain of the Black Bulls", la puntata vedrà Yami metterà alla prova le sue arti magiche per sfidare il potere del diavolo di Dante. Se invece seguite il manga di Yuki Tabata, ecco spoiler e immagini di Black Clover capitolo 281.