Black Clover: il Capitano Yami tornerà mai nel suo paese d'origine?

Nel corso di diversi retroscena dipanati nel corso di Black Clover, è stato chiarito che il Capitano Yami Sukehiro non è originario né di Clover, né di alcuno degli altri paesi che compongono il regno magico. Egli, proviene da una terra straniera chiamata Paese del Sole, un luogo finora avvolto nel mistero.

Figlio di una coppia di pescatori del Paese del Sole, all'età di 13 anni Yami Sukehiro finì alla deriva in mare e naufragò sulle spiagge del Regno di Clover. Da solo in una terra straniera di cui neppure sapeva la lingua, venne messo ai margini dalla società, tranne che da una persona, l'Imperatore Magico Julius Novachrono. In Black Clover 313 vediamo parte della storia di Yami.

Yami non ha mai più fatto ritorno a Hino Country, né ha mai fatto cenno di volerci tornare. Egli, è il glorioso capitano della compagnia magica del Toro Nero, nonché spalla fidata di Julius, ed ha ormai trovato il suo posto a Clover. Tuttavia, esiste la possibilità che Yami possa tornare in visita nel Paese del Sole.

In Black Clover capitolo 337, dopo la sconfitta subita per mano di Lucius Zogratis, vediamo Asta risvegliarsi in un luogo a lui sconosciuto. Il ragazzo, naufrago come Yami anni addietro, è stato soccorso e curato da un uomo misterioso che presentandosi rivela di essere lo shogun del Paese del Sole.

Il Paese del Sole è ispirato al Giappone tradizionale e come afferma lo stesso shogun Ryuya Ryudo è molto lontano dal Regno di Clover. Sebbene Asta voglia immediatamente mettersi in marcia verso casa, un modo per farci ritorno è al momento sconosciuto. Non sembra infatti esserci un ponte di collegamento tra il Regno Magico e il Paese del Sole: come faranno Asta e Yami a tornare alle loro rispettive case?