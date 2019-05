Black Clover: il capitolo 204 del manga approfondisce un evento passato

Ultimamente Black Clover ha rivelato molti dei misteri che attorniavano le figure principali del manga e, seppure rimangano ancora dei nodi da sciogliere, gli ultimi capitoli hanno messo in luce le origini di Nero e la sua vera identità. Yuki Tabata adesso ha deciso di dedicare un capitolo per approfondire la storia del regno di Clover.

Fin dal primo capitolo di Black Clover si è parlato del primo imperatore magico e di come egli sia riuscito a sconfiggere una minaccia che avrebbe potuto distruggere il mondo. Le ultime fasi dello scontro che sta avvenendo al palazzo reale del regno hanno riportato in vita questa minaccia, un demone che sta mettendo a ferro e fuoco la capitale. In questo trambusto, vediamo finalmente Secre, vero nome dell'uccellino Nero che ha accompagnato Asta finora, e la sua storia.

Secre, molti anni fa, è stata una serva del primo imperatore magico Lumière quando questo era ancora un ragazzo. A causa della sua magia ritenuta poco utile, capace di sigillare e liberare gli oggetti, le fu dato il ruolo di assistente del giovane nobile, con quest'ultimo praticamente esiliato dalla sua famiglia a causa delle sue vedute troppo progressiste.

Il tempo passa e Secre capisce che Lumière non è come gli altri nobili e intesse un rapporto di amicizia con lui. Il giovane però, insieme alla sorella minore Tetia, riesce a stringere un rapporto con una razza diversa: gli elfi comandati da Licht. I due capi, grazie alle loro visioni, riescono a creare un profondo legame che culmina con il matrimonio tra Licht e Tetia.

Tuttavia, nel giorno delle nozze, un demone senza forma riesce a preparare un attacco prima al palazzo reale di Clover e poi nel regno elfico. Quando Lumière e Secre arrivano sul luogo dove doveva avvenire la cerimonia nuziale, lo scenario che gli si presenta è terrificate: tutti gli elfi sono morti mentre Licht, ammantato dall'oscurità, regge Tetia esanime tra le braccia. L'elfo capisce quindi di essere stato tratto in inganno, ma non riesce a resistere al potere del demone che prende quindi il suo corpo, trasformandosi. Come ultimo desiderio, Licht chiede a Lumière di ucciderlo.

Il prossimo capitolo di Black Clover, il 205, sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump #25 lunedì 20 maggio e in contemporanea mondiale in inglese sull'applicazione MangaPlus.