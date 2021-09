Black Clover, il capitolo 304 ha avuto poco impatto? Le critiche a Mimosa

I protagonisti di Black Clover stanno affrontando un'ardua battaglia contro i diavoli dell'altro mondo. Il rituale attivato dalla Triade Oscura rischia davvero di distruggere i regni per come li conosciamo, trasformandoli in reami di violenza e brutalità dove solo il più forte ha chance di sopravvivere. Una trasformazione che va quindi evitata.

La vittoria di Magna Swing contro Dante ha rimosso un ostacolo, mentre da poco si è conclusa un'altra battaglia, quella molto più difficile e che ha coinvolto non soltanto Vanica, ma anche il diavolo con cui aveva stretto un patto. A sorpresa, dopo la sconfitta della leader del regno di Spade, è apparsa Megicula che ha stravolto i piani dei protagonisti. La battaglia è stata dura ma, colpo dopo colpo, anche il demone è stato cancellato.

Gli strascichi però rischiavano di portare alla morte Gaja, che aveva usato tutta la sua vita per un attacco, più i capitani Charlotte e Rill che erano stati messi a dura prova dagli incantesimi nemici. È stato fondamentale l'intervento di Mimosa che, dal nulla, appare e cura tutti con una magia miracolosa. Un intervento secondo alcuni fin troppo semplice e che ha rovinato gli sforzi fatti in Black Clover 304, portando quindi alla storia che i buoni non muoiono mai. Cosa ne pensate degli eventi dell'ultimo capitolo di Black Clover?