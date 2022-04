Black Clover: col capitolo 330 finisce un lungo arco narrativo: cosa ne resta?

Ormai erano più di due anni che Black Clover era entrato nella saga che ha visto i cavalieri di Clover affrontare i fortissimi maghi della Triade Oscura. Questo terzetto, che appartiene al regno belligerante di Spade, alla fine di una lunga battaglia ha deposto le armi forzatamente, ma il pericolo non si era comunque concluso.

È stato necessario l'intervento di Asta per sconfiggere Lucifero, diavolo che ha incontrato la sua fine nel mondo terreno nel capitolo 329 di Black Clover. Il fendente antimagico del protagonista del manga ha nettamente messo KO la manifestazione del diavolo più forte. Ma non tutto è finito. In Black Clover 330 infatti si conclude l'arco narrativo, ma non tutto sembra essersi concluso per il meglio. Adesso sembra essere il momento giusto per tirare le fila.

Il finale di Black Clover sembra essere ancora lontano dato che il protagonista ha sì ottenuto un nuovo power up capace di sconfiggere tutti i maghi, ma non sa ancora usarlo a dovere. Inoltre, punto ancora con tanti interrogativi, il diavolo Adrammelech si è impossessato del cuore di Lucifero, un gesto che non può passare di certo inosservato e che può avere grandi ripercussioni.

Va infatti ricordato che nel regno infernale di Black Clover si nasconde ancora il possente diavolo Lucifugus, che non mancherà sicuramente di fare la sua apparizione più avanti. Yuki Tabata ha quindi ancora qualche cartuccia da sparare e potrebbe innestare una nuova saga che faccia durare Black Clover ancora per qualche anno.