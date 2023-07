Black Clover: il capitolo 366 ha mostrato l'attuale potenza di Asta

Il capitolo 366 di Black Clover ha lasciato i fan con il fiato sospeso rivelando quanto sia diventato forte Asta in vista dell'epico arco finale della serie manga di Yuki Tabata.

Dopo aver dato il via a questa fase emozionante con una sorprendente perdita per il protagonista, Asta ha rapidamente compreso che non poteva competere con la spaventosa forza di Lucius Zogratis. Tuttavia, grazie all'allenamento svolto nella Terra del Sole, Asta è riuscito a far crescere esponenzialmente i suoi poteri diventando pronto ad affrontare qualsiasi minaccia per proteggere il regno di Clover.

Il capitolo 366 riprende subito dopo che il rituale della Porta del Destino ha riportato con successo Asta sul campo di battaglia e svelando che Ichika Yami è stata coinvolta nel combattimento grazie agli ordini del Signore Shogun Ryuya.

Nonostante Damnatio, il potente Paladino, abbia dimostrato una forza schiacciante nella lotta contro i Tori Neri nei capitoli precedenti, il potere e il controllo anti-magia di Asta sono cresciuti a tal punto da dominare completamente l'atmosfera durante lo scontro con Damnatio. Con calma e determinazione, Asta si avvicina al Paladino e amplifica il suo potere anti-magia a livelli mai visti prima.

Quando il capitolo volge al termine, Asta sferra un singolo colpo di Zetten, una tecnica che aveva imparato durante il suo addestramento nella Terra del Sole, dimostrando tutta la sua attuale potenza. Lo scontro epico tra i due rivela la straordinaria crescita di Asta come mago e come individuo, mettendo in risalto il suo spirito indomito e la sua determinazione a superare qualsiasi avversità. Se volete vedere lo strapotere mostrato da Asta nel capitolo 366 di Black Clover, cliccate qui.

L'attesa per scoprire quanto potente sia diventato Asta ora è a livelli altissimi. I lettori non vedono l'ora di seguire le prossime evoluzioni della trama e di assistere a scontri ancora più intensi e mozzafiato. Se volete leggere il manga di Yuki Tabata potrete farlo anche attraverso Manga Plus, il quale arriverà presto anche in Italia.

Con un protagonista così potente ci si chiede in che modo influirà sul destino del regno di Clover e dei suoi compagni. Non si può fare altro che restare in trepidante attesa per scoprire cosa accadrà successivamente.