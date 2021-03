Black Clover, da che capitolo leggere il manga? Ecco il punto di conclusione dell'anime

Dopo oltre tre anni di programmazione, l'anime di Black Clover si è concluso. L'avventura di Asta che ha accompagnato tanti spettatori sui teleschermi nipponici e non è stata momentaneamente sospesa a causa della troppa vicinanza tra manga e anime, con studio Pierrot che ha deciso di non calcare troppo la mano con gli episodi filler.

Per questo Black Clover si è concluso con l'episodio 170, andato in scena su Crunchyroll martedì 30 marzo 2021. A livello animato, il prodotto continuerà con un lungometraggio che non si sa ancora però se sarà originale oppure tratto dal manga. Per i fan dell'opera che vogliono continuare a seguire la storia c'è naturalmente il manga.

Da che capitolo iniziare a leggere Black Clover dopo l'episodio 170? Quest'ultimo episodio fa riferimento agli avvenimenti accaduti nei capitoli 267-269 e proprio da qui è necessario partire per rimanere al passo con gli avvenimenti scritti da Yuki Tabata. Il capitolo è quindi Black Clover 269, presente all'interno del tankobon numero 27.

Ricordiamo che Black Clover è disponibile in inglese e spagnolo su MangaPlus con l'uscita settimanale dei capitoli, mentre in Italia il manga è edito da Planet Manga, che sta per pubblicare il volume 26. Al momento, l'ultimo capitolo pubblicato del manga su Weekly Shonen Jump è il 287.