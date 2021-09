Black Clover, niente capitolo questa settimana: la pausa imprevista di Tabata

Negli scorsi giorni, a causa di alcune informazioni provenienti da MangaPlus, sembrava che ONE PIECE e My Hero Academia sarebbero stati in pausa questa settimana. Sarebbe stata una situazione clamorosa dato che il manga di Eiichiro Oda aveva addirittura copertina e pagine a colori. E invece lo stop ha riguardato Black Clover.

I primi leak di Weekly Shonen Jump arrivati nelle scorse ore dal sempre ben informato insider Yonkou Productions hanno confermato che ONE PIECE e My Hero Academia saranno regolarmente pubblicati sulla rivista come era previsto. La sorpresa è invece la pausa di Black Clover, non annunciata e completamente imprevista. Al suo posto, per riempire lo slot vuoto, è stato inserito il oneshot breve Gakkyu Kokuho Powerspot.

L'ultimo capitolo pubblicato di Black Clover è il 304, inserito sullo scorso numero di Weekly Shonen Jump e su MangaPlus in varie lingue domenica 29 agosto 2021. Proprio in quel numero, Yuki Tabata, il mangaka, aveva detto di sentirsi stanco, forse un segno che aveva bisogno di una pausa che purtroppo non è arrivata in modo programmato.

In ogni caso, non sembrano esserci indicazioni per una pausa lunga di Black Clover come capitato recentemente a Jujutsu Kaisen, col mangaka Gege Akutami che si era preso quasi due mesi di stop per riprendersi.