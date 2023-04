Black Clover, il character design di Asta per Sword of the Wizard King: ecco il suo look

Con la data di uscita che comincia finalmente ad avvicinarsi, lentamente emergono nuovi dettagli su Black Clover: Sword of the Wizard King, il primo anime movie ispirato alla celebre opera shonen di Yuki Tabata. Tra le novità dal materiale promozionale emerge il character design di Asta.

In Black Clover: Sword of the Wizard King il Toro Nero, l'Alba Dorata e le altre compagnie si troveranno a difendere il Regno di Clover dagli ex Imperatori Magici. Forse a causa di una misteriosa magia, coloro i quali un tempo governavano Clover assicurando la pace nel regno, ora stanno cercando di distruggere la loro vecchia casa.

Black Clover: Sword of the Wizard King si baserà dunque su una trama originale a cui Yuki Tabata ha dato il suo contributo. Ma tra quali saghe sarà ambientata questo film? A rispondere a questa domanda ci pensa lo staff del progetto.

In cantiere presso Studio Pierrot, Black Clover: Sword of the Wizard King sarà ambientato prima dell'attacco dei fratelli Zogratis del Regno di Spade. A confermarlo ci pensa il character design di Asta, che come possiamo vedere presenta il suo look muscoloso e cresciuto rispetto a quello della prima parte dell'opera. In uno dei bozzetti, possiamo anche ammirare l'undicesimo Imperatore Magico Princia. Ecco anche il character design di Noelle per Black Clover: Sword of the Wizard King.